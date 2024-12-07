В Париже идет церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари с мировыми лидерами – трансляция
Во французской столице Париже проходит церемония повторного открытия собора Нотр-Дам-де-Пари, на которой присутствуют мировые лидеры. Трансляцию ведет администрация президента.
Собор Парижской Богоматери находился на ремонте пять лет. 15 апреля 2019-го в историческом здании вспыхнул пожар, уничтоживший шпиль, деревянную крышу и часть свода. Более 600 пожарных гасили структуру храма – удалось сохранить витражи, большинство статуй и терновый венец.
Над обновлением собора работали 1300 мастеров, это стоило 700 млн евро.
29 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон официально открыл Нотр-Дам-де-Пари, сегодня проходит церемония с участием мировых лидеров.
Среди других участие принял и Владимир Зеленский: когда он зашел в зал собора, то другие гости встали и встретили его аплодисментами.
Также, в частности, на церемонии присутствуют Макрон, лидеры Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа, супруга действующего президента США Джилл Байден и новоизбранный глава страны Дональд Трамп. Всего приглашены 1500 гостей.
Трансляцию в начале новости можно перематывать, как обычное видео на YouTube.
- На фоне открытия собора состоялся ряд международных встреч. Зеленский встретился с Макроном и Трампом. Стороны договорились работать дальше, но президент Украины отметил, что в настоящее время "рано о чем-то говорить" относительно позиции американского лидера о мире.
- Также Зеленский встретился с австрийским канцлером Карлом Нехаммером: последний заявил, что Вена готова принять предстоящие переговоры относительно российско-украинской войны.
- Кроме того, президент встретился с грузинским лидером Зурабишвили.