В Париже возник пожар на Эйфелевой башне, эвакуировали 1200 человек
Днем 24 декабря в Париже возник пожар на Эйфелевой башне. Были эвакуированы 1200 человек, сообщает BFMTV.com со ссылкой на информацию Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).
Около 10:50 (11:50 по Киеву) на пульт местной пожарной охраны пришло сообщение о пожаре на Эйфелевой башне. Было принято решение о немедленной эвакуации.
Выяснилось, что техническая проблема возникла между второй и верхней частью памятника – загорелся электрощиток, подключенный к кабелю лифта. Уже в 11:50 (в 12:50 по Киеву) пожар был потушен спасателями.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь не распространился дальше, пострадавших нет, сообщили пожарные.
Сейчас проводится расследование по "установлению происхождения этого инцидента". Частично башню открыли для посетителей в 12:15, но только до второго этажа.
"Лифт отключен в целях безопасности, остальные три устройства работоспособны", – уточнили пожарные.
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