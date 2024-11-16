В Индии из-за пожара в больнице погибли 10 младенцев –фото

Медицинский колледж Махарани Лакшмибай (Фото: google.map)

На севере Индии погибли 10 новорожденных в результате пожара в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

Пожар начался вечером 15 ноября в медицинском колледже Махарани Лакшмибай в округе Джханси, что в 450 км к югу от Дели. По словам чиновников, огонь быстро распространился по палате, где находились 55 детей в возрасте нескольких дней.

Как сообщил замминистра штата Браджеш Патхак, 10 детей умерли из-за огня или в результате удушья.

"Семнадцать детей лечат в разных отделениях и некоторых частных больницах", — сказал он.

Пострадавшее отделение, фото: PTI

Тела семерых детей удалось идентифицировать, еще трое пока не опознаны. Один младенец числится без вести пропавшим, сообщил анонимный чиновник из правительства.

По информации The Hindu, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания, но точная причина неизвестна. Также сообщается, что могло загореться оборудование для повышения уровня кислорода.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх дал приказ начать расследование инцидента. Также он объявил о выплате компенсаций пострадавшим семьям в размере 500 000 рупий ($5900).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в связи с "душераздирающим" инцидентом.

"Душераздирающе. Пожар в медицинском колледже разрывает сердце. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих невинных детей в этой ситуации. Я молю Бога дать им силы перенести эту огромную потерю. Местная администрация под надзором правительства штата делает все возможное для оказания помощи и спасения", – цитирует его The Hindu.