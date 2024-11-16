В Индии из-за пожара в больнице погибли 10 младенцев –фото
На севере Индии погибли 10 новорожденных в результате пожара в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.
Пожар начался вечером 15 ноября в медицинском колледже Махарани Лакшмибай в округе Джханси, что в 450 км к югу от Дели. По словам чиновников, огонь быстро распространился по палате, где находились 55 детей в возрасте нескольких дней.
Как сообщил замминистра штата Браджеш Патхак, 10 детей умерли из-за огня или в результате удушья.
"Семнадцать детей лечат в разных отделениях и некоторых частных больницах", — сказал он.
Тела семерых детей удалось идентифицировать, еще трое пока не опознаны. Один младенец числится без вести пропавшим, сообщил анонимный чиновник из правительства.
По информации The Hindu, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания, но точная причина неизвестна. Также сообщается, что могло загореться оборудование для повышения уровня кислорода.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх дал приказ начать расследование инцидента. Также он объявил о выплате компенсаций пострадавшим семьям в размере 500 000 рупий ($5900).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в связи с "душераздирающим" инцидентом.
"Душераздирающе. Пожар в медицинском колледже разрывает сердце. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих невинных детей в этой ситуации. Я молю Бога дать им силы перенести эту огромную потерю. Местная администрация под надзором правительства штата делает все возможное для оказания помощи и спасения", – цитирует его The Hindu.
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