В Индию вернули 85 граждан, завербованных на войну против Украины. Среди них и погибшие

По словам представителя Нью-Дели, в рядах российской армии до сих пор остаются индийские граждане

Викрам Мисри (Фото: Vikram Misri/Twitter)

В Индию удалось вернуть 85 граждан, которые были обманным путем завербованы в российскую армию для участия в войне против Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, передает индийский телеканал IndiaTV.

На пресс-конференции в Нью-Дели чиновник заявил, что это удалось сделать благодаря сотрудничеству индийского дипведомства с Министерством обороны России. Среди освобожденных были и погибшие в боях.

"Нам известно, что в России остается еще почти 20 наших людей, и мы давим на наших собеседников, чтобы освободить всех, кто остался в Вооруженных силах России", – добавил Мисри и подчеркнул, что прилагаются усилия для скорейшего освобождения других индийцев.

Индийский вещатель подчеркнул, что такое заявление прозвучало накануне визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию на 16-й саммит БРИКС, который пройдет 22-23 октября в Казани.

В июне этого года Министерство иностранных дел Индии "решительно обращалось" к послу России в Нью-Дели и к Кремлю с призывом досрочно уволить со службы и вернуть всех граждан Индии. Заявление было сделано на фоне гибели двух граждан Индии, воевавших на стороне России.