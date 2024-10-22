До Індії повернули 85 громадян, завербованих на війну проти України. Серед них і загиблі

Вікрам Місрі (Фото: Vikram Misri/Twitter)

До Індії вдалося повернути 85 громадян, яких було обманним шляхом завербовано до російської армії для участі у війні проти України. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Індії Вікрам Місрі, інформує індійський телеканал IndiaTV.

На пресконференції у Нью-Делі посадовець заявив, що це вдалося зробити завдяки співпраці індійського дипвідомства з Міністерством оборони Росії. Серед звільнених були й загиблі у боях.

"Нам відомо, що в Росії залишається ще майже 20 наших людей, і ми тиснемо на наших співрозмовників, щоб звільнити всіх, хто залишився у Збройних силах Росії", – додав Місрі та наголосив, що докладаються зусилля для якнайшвидшого звільнення інших індійців.

Індійський мовник підкреслив, що така заява прозвучала напередодні візиту прем'єр-міністра країни, Нарендри Моді, до Росії на 16-й саміт БРІКС, який проходитиме 22-23 жовтня у Казані.

Цьогоріч у червні Міністерство закордонних справ Індії "рішуче зверталося" до посла Росії в Нью-Делі та до Кремля із закликом достроково звільнити зі служби та повернути всіх громадян Індії. Заяву було зроблено на тлі загибелі двох громадян Індії, які воювали на боці Росії.