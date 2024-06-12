В армії РФ загинули двоє індійців – Нью-Делі закликало Кремль повернути інших завербованих громадян

Міністерство зовнішніх справ Індії закликало громадян країни бути обережними під час пошуку роботи на території Росії

Армія РФ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

В Україні загинули двоє громадян Індії, які воювали на боці Росії. На тлі цього Нью-Делі рішуче звернулося до Москви щодо дострокового звільнення та повернення додому інших індійців, які перебувають у складі Збройних сил Росії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни.

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Відомство заявило, що двоє загиблих громадян були завербовані на військову службу Кремлем.

Зазначається, що посольство Індії в Москві "чинило тиск" на російську владу, зокрема, на Міноборони країни щодо якнайшвидшого повернення тіл загиблих додому.

На цьому тлі індійські дипломати "рішуче звернулися" до посла Росії в Нью-Делі та Кремля щодо дострокового звільнення зі служби й повернення всіх громадян Індії, які зараз перебувають у складі армії РФ.

"Індія також вимагає підтвердженого припинення будь-якого подальшого вербування наших громадян російською армією. Така діяльність не буде відповідати нашому партнерству", – йдеться у повідомленні.

Міністерство додало, що індійці мають бути обережними під час пошуку роботи в Росії.