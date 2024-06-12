За РФ погибли двое индийцев – Нью-Дели призвало Кремль вернуть всех завербованных граждан

Министерство иностранных дел Индии призвало граждан страны быть осторожными при поиске работы на территории России

Армия РФ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Украине погибли два гражданина Индии, которые воевали на стороне России. На фоне этого Нью-Дели решительно обратилось к Москве по поводу досрочного освобождения и возвращения домой других индийцев, которые находятся в составе Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

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Ведомство заявило, что двое погибших граждан были завербованы на военную службу Кремлем.

Отмечается, что посольство Индии в Москве "оказывало давление" на российские власти, в частности, на Минобороны страны относительно скорейшего возвращения тел погибших домой.

На этом фоне индийские дипломаты "решительно обратились" к послу России в Нью-Дели и Кремлю относительно досрочного освобождения от службы и возвращения всех граждан Индии, которые сейчас находятся в составе армии РФ.

"Индия также требует подтвержденного прекращения любой дальнейшей вербовки наших граждан российской армией. Такая деятельность не будет соответствовать нашему партнерству", – говорится в сообщении.

Министерство добавило, что индийцы должны быть осторожны при поиске работы в России.