За РФ погибли двое индийцев – Нью-Дели призвало Кремль вернуть всех завербованных граждан
В Украине погибли два гражданина Индии, которые воевали на стороне России. На фоне этого Нью-Дели решительно обратилось к Москве по поводу досрочного освобождения и возвращения домой других индийцев, которые находятся в составе Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Ведомство заявило, что двое погибших граждан были завербованы на военную службу Кремлем.
Отмечается, что посольство Индии в Москве "оказывало давление" на российские власти, в частности, на Минобороны страны относительно скорейшего возвращения тел погибших домой.
На этом фоне индийские дипломаты "решительно обратились" к послу России в Нью-Дели и Кремлю относительно досрочного освобождения от службы и возвращения всех граждан Индии, которые сейчас находятся в составе армии РФ.
"Индия также требует подтвержденного прекращения любой дальнейшей вербовки наших граждан российской армией. Такая деятельность не будет соответствовать нашему партнерству", – говорится в сообщении.
Министерство добавило, что индийцы должны быть осторожны при поиске работы в России.
- В декабре 2023 года в Украине погибли шесть непальцев, которые воевали на стороне РФ – Катманду призвало Москву перестать вербовать их граждан.
- 22 марта 2024 года в ВСУ сообщили LIGA.net, что РФ компенсирует недостаток 200 000 солдат путем мобилизации на временно оккупированных территориях Украины и вербовкой наемников из стран Африки и Ближнего Востока.
- 28 мая ГУР Минобороны заявило, что россияне активизировали рекрутинг иностранных наемников для войны против Украины – обещают африканцам по $2000 за контракт с армией РФ.