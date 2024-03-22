Путин компенсирует недостачу 200 000 солдат мобилизацией в оккупации и наемниками – офицер

"Человеческие ресурсы нужны очень масштабные. Потери вражеского войска, ежедневно публикуемые Генштабом, близки к реальным", – говорит Селезнев

Наемник оккупантов из Сомали (Фото: Армия ТВ)

России для формирования двух военных округов не хватает 200 000 штыков, это количество будет компенсироваться за счет "драконовского уровня" мобилизации на временно оккупированных территориях Украины и вербовкой наемников из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

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Он со ссылкой на российских экспертов отметил, что для реализации плана формирования Ленинградского и Московского военных округов диктатору Владимиру Путину не хватает 200 000 солдат.

"Чтобы эту нехватку компенсировать, будет проводиться драконовского уровня мобилизационный процесс. И Путин точно не будет эти мероприятия проводить на территории Москвы и Питера. Это может привести к определенным проблемам", – пояснил Селезнев.

Соответственно, диктатор будет набирать военных из числа украинских граждан с временно оккупированных территорий, а также позиции в новых формированиях РФ будут закрываться за счет вербовки наемников из стран Африки и Ближнего Востока, отметил эксперт.

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Украинская сторона видит, что все чаще в рядах российской армии встречаются военнослужащие африканского происхождения, отметил он.

"Итак, очевидно, что в российскую армию будут грести всех и вся, потому что человеческие ресурсы нужны очень масштабные. Потери вражеского войска, которые ежедневно обнародует украинский генштаб, близки к реальным", – подытожил он.