Путин компенсирует недостачу 200 000 солдат мобилизацией в оккупации и наемниками – офицер
России для формирования двух военных округов не хватает 200 000 штыков, это количество будет компенсироваться за счет "драконовского уровня" мобилизации на временно оккупированных территориях Украины и вербовкой наемников из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.
Он со ссылкой на российских экспертов отметил, что для реализации плана формирования Ленинградского и Московского военных округов диктатору Владимиру Путину не хватает 200 000 солдат.
"Чтобы эту нехватку компенсировать, будет проводиться драконовского уровня мобилизационный процесс. И Путин точно не будет эти мероприятия проводить на территории Москвы и Питера. Это может привести к определенным проблемам", – пояснил Селезнев.
Соответственно, диктатор будет набирать военных из числа украинских граждан с временно оккупированных территорий, а также позиции в новых формированиях РФ будут закрываться за счет вербовки наемников из стран Африки и Ближнего Востока, отметил эксперт.
Читайте также: Россияне вербуют иностранных студентов на войну против Украины: как выглядит схема
Украинская сторона видит, что все чаще в рядах российской армии встречаются военнослужащие африканского происхождения, отметил он.
"Итак, очевидно, что в российскую армию будут грести всех и вся, потому что человеческие ресурсы нужны очень масштабные. Потери вражеского войска, которые ежедневно обнародует украинский генштаб, близки к реальным", – подытожил он.
- На LIGA.net вышел обширный текст о том, что изменится на временно оккупированных территориях после незаконных "выборов Путина".
- Селезнев заявил, что Россия включает временно оккупированные территории Украины в состав Южного военного округа РФ, что является подготовкой к массовой мобилизации в этих областях.
- Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что российские военные рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы, ключевой угрозой для населения является увеличение принудительной мобилизации.