Россияне вербуют иностранных студентов на войну против Украины: как выглядит схема

РФ прибегает к пропаганде и запугиваниям иностранцев, их тренируют в Москве, а в бою завербованных "особо не берегут", пишет Центр сопротивления

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

В последнее время в плен к украинским защитникам стали часто попадать иностранцы, завербованные россиянами в ряды оккупационного войска. В ходе общения с такими пленными удалось выявить ряд факторов, указывающих на то, что захватчики имеют организованную схему склонения иностранных студентов к подписанию контракта с Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

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По данным ведомства, вокруг московских вузов (в частности, Российского университета дружбы народов) в которых учатся иностранцы, размещено немало рекламы по поводу "перспектив" военной службы.

Кураторы групп и студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации и успешном усвоении программы, "методом внушения" рассказывают таким иностранцам о финансовом обеспечении в Вооруженных силах оккупантов, отмечает ЦНС.

"Обнаружив лица, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств (оплаты обучения, лечения и т.д.) они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам посылают лиц похищающих у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния. После их шантажируют угрозой депортации", – объясняет Центр сопротивления.

Кроме этого российские спецслужбы через соцсети (YouTube, Tik-Tok) проводят таргетированную рекламу на таких иностранцев о возможности заключить контракт с российским Министерством обороны, причем основным является финансовый аргумент – возможность заработать средства для дальнейшего обучения и проживания в РФ, отмечает ведомство.

По данным ЦНС, подготовку иностранцев оккупанты осуществляют на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард": он был основан правительствами Москвы и Московской области при поддержке Минобороны захватчиков, формально состоит в ведении образовательных ведомств столицы РФ и области.

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Центр сопротивления отмечает, что идею создания "Авангарда" поддержал лично российский диктатор Владимир Путин для популяризации среди молодежи военной и государственной службы, центр входит в парк "Патриот" – это масштабный милитаристский парк культуры и отдыха Вооруженных сил захватчиков.

Также на территории центра регулярно проходят милитарные подготовки для молодежи 14–17 лет, что также служит прикрытием для подготовки иностранцев, пишет ведомство.

В среднем одновременно в "Авангарде" проходят подготовку около 300 иностранцев, по происхождению это в основном китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы, сообщает ЦНС.

Поскольку большинство иностранцев очень слабо владеют русским языком, их приучают к жестовым командам и ключевым словам для их дальнейшей должности в Вооруженных силах оккупантов, отмечает Центр сопротивления.

"На поле боя их выводят российские офицеры и сержанты. После отдачи приказа и определения вариантов действий офицеры оставляют иностранцев на поле боя, а сами возвращаются на тыловые позиции. К иностранцам в российском войске традиционно пренебрежительное и небрежное отношение, их особо не берегут, а их положение сравнимо с подразделениями, сформированными из заключенных", – описывает ведомство.

ЦНС призвал распространять предостережения насчет угроз для иностранцев, которые до сих пор учатся или намерены получать образование в РФ.

Также Центр сопротивления рекомендовал жителям временно оккупированных территорий в случае контакта с такими иностранцами информировать их о возможности сдачи в плен Силам обороны, где им будет гарантировано надлежащее обращение с военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

28 февраля 2023 ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "придерживается твердой и четкой исторической позиции", которая отвергает наемничество и ведет борьбу с ним как на национальном, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой. По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.

26 октября ЦНС сообщил, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины, наемников отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".

5 января 2024 года Непал перестал выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине после того, как несколько непальских наемников в армии РФ погибли в Украине.

24 января ЦНС сообщил, что на временно оккупированной территории Донецкой области были замечены наемники из Малайзии.

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