На Луганщині росіяни вербують "кадетів" в окупації, хочуть виховати яничарів – ЦНС

З юнаками проводять "патріотичні бесіди" працівники Слідчого комітету РФ, зокрема їм "передають досвід" репресування українців

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали вербувати "кадетів" з фейкового навчально-виховного комплексу імені космонавта Г.Т. Берегового. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"З юнаками проводять "патріотичні бесіди" працівники Слідчого комітету РФ, зокрема їм "передають досвід" репресування українців. Також кращих "кадетів" вивезли на обмін досвіду до Москви", – пише відомство.

ЦНС пояснює, що у такий спосіб загарбники сподіваються виховати покоління яничарів, котрі потім воюватимуть проти своєї Батьківщини, оскільки "Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють".

У Центрі спротиву закликали бойкотувати ініціативи ворога, збільшити свою роль у вихованні дітей та протидіяти російській системі промивання мізків, оскільки та спрямована на знищення українців.

7 грудня відомство повідомило, що росіяни відкривають центр для підготовки українських неповнолітніх підлітків для подальшої служби в армії загарбників.

У листопаді ЦНС повідомив, що адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку від керівництва РФ наростити кількість місцевих дітей, дотичних до програм промивки мізків.

Центр спротиву заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни вербують студентів фейкових медичних училищ для лікування поранених окупантів у військових шпиталях.

ЦНС повідомив, що росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ.

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