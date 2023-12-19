В Луганской области россияне вербуют "кадетов" в оккупации, хотят воспитать янычар – ЦНС

С юношами проводят патриотические беседы работники Следственного комитета РФ, в частности им передают опыт репрессирования украинцев

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

На временно оккупированной Луганской области россияне начали вербовать "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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"С юношами проводят патриотические беседы работники Следственного комитета РФ, в частности им передают опыт репрессирования украинцев. Также лучших кадетов вывезли на обмен опыта в Москву", – пишет ведомство.

ЦНС объясняет, что таким образом захватчики надеются воспитать поколения янычар, которые потом будут воевать против своей Родины, поскольку "Кремлю выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют".

В Центре сопротивления призывали бойкотировать инициативы врага, увеличить свою роль в воспитании детей и противодействовать российской системе промывания мозгов, поскольку она направлена на уничтожение украинцев.

7 декабря ведомство сообщило, что россияне открывают центр для подготовки украинских несовершеннолетних подростков для последующей службы в армии захватчиков.

В ноябре ЦНС сообщил, что администрации захватчиков на временно оккупированных территориях получили указание от руководства РФ нарастить количество местных детей, причастных к программам промывки мозгов.

Центр сопротивления заявил, что на временно оккупированных территориях Украины россияне вербуют студентов фейковых медицинских училищ для лечения раненых оккупантов в военных госпиталях.

ЦНС сообщил, что россияне депортируют украинских заключенных, не принимающих паспорт РФ.

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