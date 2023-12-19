В Луганской области россияне вербуют "кадетов" в оккупации, хотят воспитать янычар – ЦНС
На временно оккупированной Луганской области россияне начали вербовать "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.
"С юношами проводят патриотические беседы работники Следственного комитета РФ, в частности им передают опыт репрессирования украинцев. Также лучших кадетов вывезли на обмен опыта в Москву", – пишет ведомство.
ЦНС объясняет, что таким образом захватчики надеются воспитать поколения янычар, которые потом будут воевать против своей Родины, поскольку "Кремлю выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют".
В Центре сопротивления призывали бойкотировать инициативы врага, увеличить свою роль в воспитании детей и противодействовать российской системе промывания мозгов, поскольку она направлена на уничтожение украинцев.
7 декабря ведомство сообщило, что россияне открывают центр для подготовки украинских несовершеннолетних подростков для последующей службы в армии захватчиков.
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