Путін компенсує нестачу 200 000 солдатів мобілізацією в окупації та найманцями – офіцер

"Людські ресурси потрібні дуже масштабні. Втрати ворожого війська, які щодня оприлюднює Генштаб, близькі до реальних", – каже Селезньов

Найманець окупантів із Сомалі (Фото: Армія ТВ)

Росії для формування двох військових округів не вистачає 200 000 штиків, ця кількість компенсуватиметься шляхом "драконівського рівня" мобілізації на тимчасово окупованих територіях України та вербуванням найманців із країн Африки та Близького Сходу. Про це у коментарі LIGA.net повідомив полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов.

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Він із посиланням на російських експертів зазначив, що для реалізації плану з формування Ленінградського та Московського військових округів диктатору Володимиру Путіну не вистачає 200 000 солдатів.

"Щоб цю нестачу компенсувати, буде проводитися драконівського рівня мобілізаційний процес. І Путін точно не буде ці заходи проводити на території Москви й Пітера. Це може призвести до певних проблем", – пояснив Селезньов.

Відповідно диктатор набиратиме військових з-поміж українських громадян із тимчасово окупованих територій, а також позиції у нових формуваннях РФ закриватимуться шляхом вербування найманців із країн Африки та Близького Сходу, зазначив експерт.

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Українська сторона бачить, що дедалі частіше у лавах російської армії трапляються військовослужбовці африканського походження, зауважив він.

"Тож очевидно, що у російську армію будуть гребти всіх і вся, бо людські ресурси потрібні дуже масштабні. Втрати ворожого війська, які щодня оприлюднює український генштаб, близькі до реальних", – підсумував він.