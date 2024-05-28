Россия проводит рекрутинг наемников для войны, предлагает африканцам по $2000 – ГУР

Россияне начали активную кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины – в частности, обещают африканцам по $2000 за подписание контракта с армией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В разведке отметили, что рекрутинг в российскую армию проводится среди жителей стран центральной Африки: Руанды, Бурунди, Конго и Уганды.

Африканцев вербуют, чтобы те участвовали в "мясных штурмах" на украинской территории, отметили в ГУР.

По информации разведывательного органа, заманиванием иностранных наемников занимается специально созданное подразделение Минобороны РФ. Мужчинам обещают денежное вознаграждение в размере $2000 за подписание контракта, а также ежемесячное обеспечение на сумму в $2200. Также россияне обязуются предоставить африканцам медицинское страхование и российские паспорта для них и их семей.

В декабре 2023 года издание Le Monde писало, что Россия формирует из наемников экспедиционный "Африканский корпус" в странах региона Сахель.

Впоследствии Центр нацсопротивления заявил, что россияне готовят экспедицию в Африку, чтобы найти наемников для участия в войне РФ против Украины.

24 мая 2024 года в ГУР сообщили LIGA.net, что отряд "Африканского корпуса" Минобороны РФ используется в направлении Липцев в Харьковской области в рамках вражеского наступления в регионе.

Читайте также: ГУР: РФ вербует людей для отправки в Африку. Подкупает возможностью не воевать в Украине