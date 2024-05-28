Росія активізує рекрутинг найманців для війни проти України, пропонує африканцям по $2000 – ГУР

Росіяни розпочали активну кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України – зокрема, обіцяють африканцям по $2000 за підписання контракту з армією РФ. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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У розвідці зазначили, що рекрутинг до лав російської армії проводиться серед жителів країн центральної Африки: Руанди, Бурунді, Конґо та Уганди.

Африканців вербують, аби ті брали участь у "м'ясних штурмах" на українській території, зауважили в ГУР.

За інформацією розвідувального органу, заманюванням іноземних найманців займається спеціально створений підрозділ Міноборони РФ. Чоловікам обіцяють грошову винагороду розміром $2000 за підписання контракту, а також щомісячне забезпечення у $2200. Також росіяни зобов'язуються надати африканцям медичне страхування і російські паспорти для них та їхніх сімей.

У грудні 2023 року видання Le Monde писало, що Росія формує з найманців експедиційний "Африканський корпус" в країнах регіону Сахель.

Згодом Центр нацспротиву заявив, що росіяни готують експедицію в Африку, щоб знайти найманців для участі у війні РФ проти України.

24 травня 2024 року у ГУР повідомили LIGA.net, що загін "Африканського корпусу" Міноборони РФ застосовується у напрямку Липців на Харківщині у межах ворожого наступу в регіоні.

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