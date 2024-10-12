Індія різко стала для Росії другим за величиною постачальником критичних технологій – Bloomberg

Майже п'ята частина підсанкційних технологій потрапляє до російського військово-промислового комплексу через Індію, заявили джерела видання

Нарендра Моді та Володимир Путін (Фото: EPA)

Індія різко стала другим за величиною постачальником критично важливих технологій для Росії, на які діють обмеження західних санкцій. Про це агенції Bloomberg повідомили неназвані посадовці США та Європи.

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Вони підкреслили складність зусиль з придушення експорту, який підживлює військову машину диктатора Володимира Путіна.

Так, індійський експорт підсанкційних товарів таких як мікрочипи, схеми та верстати, перевищив $69 млн у квітні та травні, що приблизно вдвічі більше, аніж у попередні місяці цього року, а вже у липні експорт підскочив до $95 млн, заявили анонімні співрозмовники ЗМІ. У такому експорті Індію випереджає лише Китай.

Деякі зі співбесідників повідомили, що союзників України "ще більше засумує" те, що їх представники, які порушують це питання, не отримали майже ніякої відповіді від індійської сторони. Міністерство закордонних справ Індії відмовилося прокоментувати Bloomberg питання збільшення такого експорту до РФ.

За останніми даними посадовців, майже п'ята частина підсанкційних технологій потрапляє до російського військово-промислового комплексу через Індію.

Свіжі дані по індійському експорту підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США та союзники, намагаючись обмежити здатність Росії воювати проти України – експорт більшості товарів подвійного призначення заборонений до Росії напряму, і тому країна-агресор купує їх у третіх країнах, іноді навіть у дочірніх компаніях західних фірм або завдяки мережам посередників, пояснило видання.

Тим часом речник Держдепу США заявив, що дипломатичне відомство знову висловить "зростаючу стурбованість" урядовцям та компаніям Індії з цього приводу.

Більшість своїх зусиль з обмежень Штати та Євросоюз зосередили на переліку технологій, які знаходять у російській зброї або які потрібні для її створення, зазначило ЗМІ.

І поки союзники працюють над обмеженнями маршрутів для обходу санкцій (двома великими перевалочними пунктами були Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати), з'явилися нові такі хаби – зокрема, Індія, Малайзія та Таїланд, заявили західні посадовці.

Роль Індії у постачанні підсанкційних товарів представляє додаткову проблему, оскільки США та ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом міністра Нарендри Моді, навіть якщо він підтримує зв’язки з Путіним, зауважив Bloomberg.

Також Індія стала головним покупцем російської нафти попри зусилля союзників з обмеження її продажів, – і за словами чиновників, ключовим фактором у зміни в індійському експорті є "величезний запас рупій", який Росія накопичила від таких продажів нафти.

Така роль Індії як перевалочного пункту в останні місяці зробила країну центром уваги санкційних агенцій ЄС та Штатів – посадовці з цих країн мали декілька візитів, намагаючися змусити Індію придушити постачання до РФ, а декілька індійських фірм потрапило під санкції Заходу, зауважило ЗМІ.

А вже у липні заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо написав листа високопосадовцям Конфедерації індійської промисловості, у якому попередив про ризики санкцій, з якими можуть стикнутися індійські компанії та банки, які ведуть справи з військово-промисловим комплексом РФ.

У серпні індійський прем'єр Моді поговорив з диктатором Путіним – зокрема, поділився думками зі свого нещодавнього візиту до України.

Президент Зеленський заявив, що Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії. Україна готова працювати з Індією, але на сьогодні немає відповіді, як це зробити, розповів голова держави.

У вересні лідери країн Чотиристороннього безпекового діалогу (Quad), до якого входять Австралія, Індія, Японія та США, висловили глибоке занепокоєння ситуацією в Україні та закликали до встановлення справедливого миру.