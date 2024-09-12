Аджит Довал пообіцяв російському диктатору викласти деталі закритої зустрічі між Зеленським та Моді, коли той був з візитом в Україні у серпні

Нарендра Моді та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну розповісти деталі закритої зустрічі президента Володимира Зеленського з Нарендрою Моді, коли той відвідував Київ у серпні. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

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12 вересня Довал зустрівся з Путіним у Москві. Він заявив, що прибув до РФ через те, що його туди відправив Моді.

"Як сказав прем'єр-міністр вам під час телефонної розмови, він готовий розповісти про його візит в Україну і його зустріч із Зеленським. Він хотів, щоб я приїхав особисто і розповів вам про минулі переговори", – заявив представник Індії.

Наприкінці серпня індійський президент повідомляв, що обговорював з Путіним російсько-українську війну та ділився з ним думками щодо свого візиту в Україну.

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