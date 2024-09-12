Радник прем'єра Індії пообіцяв Путіну розповісти про закриту зустріч Зеленського та Моді
Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну розповісти деталі закритої зустрічі президента Володимира Зеленського з Нарендрою Моді, коли той відвідував Київ у серпні. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ країни-агресора.
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12 вересня Довал зустрівся з Путіним у Москві. Він заявив, що прибув до РФ через те, що його туди відправив Моді.
"Як сказав прем'єр-міністр вам під час телефонної розмови, він готовий розповісти про його візит в Україну і його зустріч із Зеленським. Він хотів, щоб я приїхав особисто і розповів вам про минулі переговори", – заявив представник Індії.
Наприкінці серпня індійський президент повідомляв, що обговорював з Путіним російсько-українську війну та ділився з ним думками щодо свого візиту в Україну.
- Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю у культурі, медицині, аграрній сфері та гуманітарних відносинах.
- Зеленський та Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво.
- Зеленський вважає, що Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії. Україна готова працювати з Індією, але на сьогодні немає відповіді, як це зробити, розповів голова держави.
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