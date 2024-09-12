Советник премьера Индии пообещал Путину рассказать о закрытой встрече Зеленского и Моди

Аджит Довал пообещал российскому диктатору изложить детали закрытой встречи между Зеленским и Моди, когда он был с визитом в Украину в августе

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал пообещал российскому диктатору Владимиру Путину рассказать детали закрытой встречи президента Владимира Зеленского с Нарендрой Моди, когда тот посещал Киев в августе. Об этом сообщают пропагандистские СМИ страны-агрессора.

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12 сентября Довал встретился с Путиным в Москве. Он заявил, что прибыл в РФ из-за того, что его туда отправил Моди.

"Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать о его визите в Украину и о его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах", – заявил представитель Индии.

В конце августа индийский президент сообщал, что обсуждал с Путиным российско-украинскую войну и делился с ним мнениями о своем визите в Украину.

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в культуре, медицине, аграрной сфере и гуманитарных отношениях.

Зеленский и Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве.

Зеленский считает, что Индия может повлиять на окончание войны, если откажется от покупки нефти из России. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как это сделать, рассказал глава государства.

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