Советник премьера Индии пообещал Путину рассказать о закрытой встрече Зеленского и Моди
Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал пообещал российскому диктатору Владимиру Путину рассказать детали закрытой встречи президента Владимира Зеленского с Нарендрой Моди, когда тот посещал Киев в августе. Об этом сообщают пропагандистские СМИ страны-агрессора.

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12 сентября Довал встретился с Путиным в Москве. Он заявил, что прибыл в РФ из-за того, что его туда отправил Моди.

"Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать о его визите в Украину и о его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах", – заявил представитель Индии.

В конце августа индийский президент сообщал, что обсуждал с Путиным российско-украинскую войну и делился с ним мнениями о своем визите в Украину.

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