Моді поділився з Путіним думками щодо свого нещодавнього візиту до України

Нарендра Моді та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поговорив з диктатором Володимиром Путіним – зокрема, поділився думками зі свого нещодавнього візиту до України. Про це очільник індійського уряду написав в X (екс-Twitter).

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Зокрема, прем'єр Індії та диктатор РФ обговорили посилення стратегічного партнерства між країнами.

Також Моді обмінявся з Путіним думками щодо "російсько-українського конфлікту" (так індійський прем'єр називає війну РФ проти України), а також поділився з ним думками зі свого нещодавнього візиту в Україну.

"Знову підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати швидке, стійке та мирне вирішення конфлікту", – підсумував індійський прем'єр.

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