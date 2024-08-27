Моді поділився з Путіним думками щодо свого нещодавнього візиту до України
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поговорив з диктатором Володимиром Путіним – зокрема, поділився думками зі свого нещодавнього візиту до України. Про це очільник індійського уряду написав в X (екс-Twitter).
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Зокрема, прем'єр Індії та диктатор РФ обговорили посилення стратегічного партнерства між країнами.
Також Моді обмінявся з Путіним думками щодо "російсько-українського конфлікту" (так індійський прем'єр називає війну РФ проти України), а також поділився з ним думками зі свого нещодавнього візиту в Україну.
"Знову підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати швидке, стійке та мирне вирішення конфлікту", – підсумував індійський прем'єр.
- Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю у культурі, медицині, аграрній сфері та гуманітарних відносинах.
- Зеленський та Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво.
- Зеленський вважає, що Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії. Україна готова працювати з Індією, але на сьогодні немає відповіді, як це зробити, розповів голова держави.
Читайте також: Індія не хоче бути посередником між Києвом і Москвою – індійський аналітик