Індія не хоче бути посередником між Києвом і Москвою – індійський аналітик
Індія не може відіграти роль посередника у війні між Росією та Україною. Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав виконавчий редактор Інституту безпеки та політики розвитку (Вашингтон) Джаганнат Панда: "Не думаю, що індійський прем’єр Нарендра Моді під час візиту до Києва мав це на меті".
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Відносини між Москвою і Києвом дуже погані, констатує Панда, – невідомо, чи їх взагалі можна налагодити. Це не двостороння війна, а ширша: Україну підтримують США, ЄС, НАТО, росіян – Китай.
Індія не дуже хотіла би втручатися чи намагатися взяти на себе роль посередника. У Нью-Делі багато власних проблем: "Нам потрібна підтримка РФ".
"Я не бачу перспектив посередника, щоб Індія вела успішні переговори й намагалася досягти консенсусу між ЄС, НАТО та Росією. Це малоймовірно", – каже Панда.
- Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії, вважає президент Володимир Зеленський. Україна готова працювати з Індією, але на сьогодні немає відповіді, як це зробити, розповів голова держави у спілкуванні з індійськими медіа.
- Президент Володимир Зеленський "абсолютно підтримує" проведення другого Глобального саміту миру в Індії, але це неможливо, поки та не доєдналася до спільного комюніке попередньої такої зустрічі. Сторони не тиснуть одна на одну у цьому питанні, розповів він у спілкуванні з індійськими медіа.