Індія не хоче бути посередником між Києвом і Москвою – індійський аналітик

Індійський прем’єр Нарендра Моді не шукатиме компромісу між ЄС, НАТО та Росією, вважає Джаганнат Панда

Моді зустрічається із Зеленським у Києві 23 серпня (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Індія не може відіграти роль посередника у війні між Росією та Україною. Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав виконавчий редактор Інституту безпеки та політики розвитку (Вашингтон) Джаганнат Панда: "Не думаю, що індійський прем’єр Нарендра Моді під час візиту до Києва мав це на меті".

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Відносини між Москвою і Києвом дуже погані, констатує Панда, – невідомо, чи їх взагалі можна налагодити. Це не двостороння війна, а ширша: Україну підтримують США, ЄС, НАТО, росіян – Китай.

Індія не дуже хотіла би втручатися чи намагатися взяти на себе роль посередника. У Нью-Делі багато власних проблем: "Нам потрібна підтримка РФ".

"Я не бачу перспектив посередника, щоб Індія вела успішні переговори й намагалася досягти консенсусу між ЄС, НАТО та Росією. Це малоймовірно", – каже Панда.