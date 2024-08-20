Павел припустив, що Україна може стати членом НАТО, попри окупацію частини території

Президент Чехії Петр Павел навів приклад Німеччини, яка вступила в Альянс у 1955 році, попри окупацію частини країни СРСР

Петр Павел (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію. Таку думку чеський президент висловив в інтерв’ю виданню Novinky.

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На думку Павела, в найближчі роки Україна зможе домовитися з Росією про мир, угода може означати, що Москва окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів.

"Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною передумовою. Якщо буде демаркація, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон прийняти як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той момент контролюватиме", – заявив президент Чехії.

Він навів приклад Німеччини, яка стала членом Альянсу в 1955 році попри окупацію частини країни Радянським Союзом.

"Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи Альянс у конфлікт з Росією", – додав чеський президент.

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