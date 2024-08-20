Павел считает, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на оккупацию части территории

Президент Чехии Петр Павел привел пример Германии, вступившей в Альянс в 1955 году, несмотря на оккупацию части страны СССР

Петр Павел (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент Чехии Петр Павел считает, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, контролирует ли Киев всю территорию. Такое мнение чешский президент высказал в интервью изданию Novinky.

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По мнению Павела, в ближайшие годы Украина сможет договориться с Россией о мире, соглашение может означать, что Москва оккупирует часть ее территории на длительное время, но без согласования демократическими государствами изменения границ.

"Я считаю, что полное возобновление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем эту админграницу принять как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она на тот момент будет контролировать", – заявил президент Чехии.

Он привел пример Германии, которая стала членом Альянса в 1955 году, несмотря на оккупацию части страны Советским Союзом.

"Поэтому я считаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не вводя Альянс в конфликт с Россией", — добавил чешский президент.

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