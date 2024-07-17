Генсек НАТО объявил нового старшего представителя в Украине

Это британец с опытом в НАТО и Соединенном Королевстве

Патрик Тернер (Фото: сайт НАТО)

17 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении старшего представителя, который возглавит Представительство Альянса в Украине – им стал Патрик Тернер с опытом работы как в блоке, так и в Великобритании. Об этом говорится на сайте НАТО.

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Новоназначенное должностное лицо должно быть в Киеве в сентябре 2024 года.

До этого Тернер работал помощником генсека НАТО по операциям и оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высших государственных должностей в Британии: в частности работал в Министерстве обороны, занимался стратегией национальной безопасности при правительстве и служил в посольстве королевства в американской столице.

На должности старшего представителя Тернер будет работать как координатор взаимодействия НАТО с украинскими властями: будет согласовывать усилия Альянса и давать объединению оценки и советы по ситуации в Украине.

"Патрик Тернер привносит годы лидерства и опыта на эту должность. Как преданный государственный служащий, у него есть значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично выполнит эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине", – заявил генсек НАТО.

Тернер заявил: с нетерпением ждет, когда возглавит представительство НАТО в Украине и "очень тесно" будет сотрудничать с украинскими властями, союзниками и партнерами Альянса, чтобы помочь оказать Украине поддержку от объединения.

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