Генсек НАТО оголосив нового старшого представника в Україні

Це британець із досвідом у НАТО та Сполученому Королівстві

Патрік Тернер (Фото: сайт НАТО)

17 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, котрий очолить Представництво Альянсу в Україні – ним став Патрік Тернер із досвідом роботи як у блоці, так і у Великій Британії. Про це йдеться на сайті НАТО.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Новопризначений посадовець обійме посаду у Києві у вересні 2024 року.

До цього Тернер працював помічником генсека НАТО з питань операцій та з питань оборонної політики й планування, а також обіймав низку вищих державних посад у Британії: зокрема працював у Міністерстві оборони, займався стратегією національної безпеки при уряді та служив у посольстві королівства в американській столиці.

На посаді старшого представника Тернер працюватиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою: погоджуватиме зусилля Альянсу та надаватиме об'єднанню оцінки та поради щодо ситуації в Україні.

"Патрік Тернер вносить роки лідерства та досвіду на цю посаду. Як відданий державний службовець, він має значний досвід досягнення результатів. Я впевнений, що він відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні", – заявив генсек НАТО.

Тернер заявив: із нетерпінням чекає, коли очолить Представництво НАТО в Україні та "дуже тісно" співпрацюватиме з українською владою, союзниками та партнерами Альянсу, аби допомогти надати Україні підтримку від об'єднання.

Читайте також: В Угорщині заявили, що НАТО не має ставати "антикитайським альянсом"