Байден провів телефонну розмову з Моді: говорили про Україну

Візит Нарендри Моді до Києва (Фото: Офіс президента)

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, вони обговорили, зокрема, врегулювання війни в Україні. Про це повідомив Білий дім.

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Лідери двох країн обговорили нещодавню поїздку Моді до Польщі та України, а також майбутнє засідання Генеральної асамблеї ООН. Байден подякував прем’єру Індії за його історичні візити до Польщі та України, а також за його послання миру та постійну гуманітарну підтримку України, включно з її енергетичним сектором.

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН", – йдеться у повідомленні.

Також про свою розмову з Байденом повідомив Моді. У соціальній мережі X він написав, що обговорив з американським президентом низку регіональних та глобальних питань.

"Ми детально обговорили різні регіональні та глобальні питання, зокрема ситуацію в Україні. Я підтвердив повну підтримку Індією швидкого відновлення миру й стабільності", – зазначив Моді.

Крім того, прем’єр Індії додав, що обговорював з президентом США ситуацію у Бангладеш й "потребу швидкого відновлення нормального стану та захист національних меншин".

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Прем'єр Індії провів перемовини з Зеленським. Їх головною темою стала російсько-українська війна.

У межах візиту Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

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