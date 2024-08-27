Байден провел телефонный разговор с Моди: говорили об Украине

Визит Нарендры Моди в Киев (Фото: Офис президента)

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, они обсудили, в частности, урегулирование войны в Украине. Об этом сообщил Белый дом.

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Лидеры двух стран обсудили недавнюю поездку Моди в Польшу и Украину, а также предстоящее заседание Генеральной ассамблеи ООН. Байден поблагодарил премьера Индии за его исторические визиты в Польшу и Украину, а также за его послание мира и постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор.

"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного разрешения конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН", – говорится в сообщении.

Также о своем разговоре с Байденом сообщил Моди. В социальной сети X он написал, что обсудил с американским президентом ряд региональных и глобальных вопросов.

"Мы подробно обсудили разные региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Украине. Я подтвердил полную поддержку Индией быстрого восстановления мира и стабильности", – отметил Моди.

Кроме того, премьер Индии добавил, что обсуждал с президентом США ситуацию в Бангладеш и "потребность в быстром восстановлении нормального состояния и защиту национальных меньшинств".

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Премьер Индии провел переговоры с Зеленским. Их главной темой стала российско-украинская война.

В рамках визита Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сфере.

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