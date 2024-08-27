Росіяни вночі масовано атакували ракетами й дронами. ППО збила 65 цілей
У ніч проти 27 серпня росіяни атакували українські регіони ракетами різних типів й ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 65 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
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За його словами, радіотехнічними військами виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.
Вночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними дронами:
→ трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької області РФ);
→ балістичною ракетою "Іскандер-М" (із тимчасово окупованого Криму);
→ крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ);
→ п’ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ);
→ 81 ударним безпілотником (із Єйська та Курської області РФ).
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито:
→ п’ять крилатих ракет Х-101;
→ 60 ударних дронів.
10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (ймовірно впали), один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 залишаються в повітряному просторі України.
- У ніч проти 27 серпня росіяни завдали удару по готелю у Кривому Розі, унаслідок чого загинули двоє людей.
- Вночі росіяни атакували "шахедами" Запоріжжя. Жертвами обстрілу стали двоє людей.
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