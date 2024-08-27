У Запоріжжі росіяни вбили двох людей та ще чотирьох поранили

86-річна жінка перебуває у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла

Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У ніч проти 27 серпня росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, у результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, вночі РФ атакувала Запорізьку область "шахедами". Унаслідок атаки зруйновані будинки, сталися пожежі. Жертвами ворожого обстрілу стали чоловік і жінка.

Ще четверо людей отримали поранення, їх ушпиталили. У лікарню доставлено 86-річну жінку у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла.

Чоловік 59 років перебуває у стані середньої тяжкості та дві жінки (30 та 56 років) – з легкими травмами.

26 серпня росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів.

У ніч проти 27 серпня росіяни завдали удару по готелю у Кривому Розі, унаслідок чого загинули двоє людей.

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