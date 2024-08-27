В Запорожье россияне убили двух людей и еще четырех ранили

86-летняя женщина находится в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела

Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 27 августа россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, ночью РФ атаковала Запорожскую область "шахедами". В результате атаки разрушены дома, произошли пожары. Жертвами вражеских обстрелов стали мужчина и женщина.

Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали. В больницу доставлена 86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела.

Мужчина 59 лет находится в состоянии средней тяжести и две женщины (30 и 56 лет) – с легкими травмами.

26 августа россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов.

В ночь на 27 августа россияне нанесли удар по гостинице в Кривом Роге, в результате чего погибли два человека.

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