Россияне ударили по Кривому Рогу: есть погибшие, под завалами могут быть люди - фото

В результате атаки повреждены дома, магазины, заведение общепита и автомобили

ГСЧС (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 27 августа россияне нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

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По его данным, за психологической помощью обратились шесть человек, из которых двое детей. Повреждены дома, магазины, заведение общепита и автотранспорт.

В то же время глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что было попадание ракеты в здание гражданской инфраструктуры.

Он отметил, что ранения получили четыре человека, их госпитализировали. По данным Вилкула, под завалами, возможно, находится еще пять человек.

"Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", – говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы пишут, что оккупанты атаковали гостиницу "Аврора" и публикуют фото с места попадания.

Фото: Главком

Фото: Главком

Фото: Главком

24 августа россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты.

Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых на тот момент находился под завалами.

Вечером украинская прокуратура подтвердила, что член команды Reuters, британец, погиб.

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