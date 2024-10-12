Индия резко стала для РФ вторым по величине поставщиком критических технологий – Bloomberg

Почти пятая часть подсанкционных технологий попадает в российский военно-промышленный комплекс через Индию, заявили источники издания

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: EPA)

Индия резко стала вторым по величине поставщиком критически важных технологий для России, на которые действуют ограничения западных санкций. Об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные чиновники США и Европы.

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Они подчеркнули сложность усилий по подавлению экспорта, подпитывающего военную машину диктатора Владимира Путина.

Так, индийский экспорт подсанкционных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки, превысил $69 млн в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года, а уже в июле экспорт подскочил до $95 млн, заявили анонимные собеседники СМИ. В таком экспорте Индию опережает только Китай.

Некоторые из собеседников сообщили, что союзников Украины "еще больше загрустит" то, что их представители, поднимающие этот вопрос, не получили почти никакого ответа от индийской стороны. Министерство иностранных дел Индии отказалось прокомментировать Bloomberg вопрос о увеличении такого экспорта в РФ.

По последним данным должностных лиц, почти пятая часть подсанкционных технологий попадает в российский военно-промышленный комплекс через Индию.

Свежие данные по индийскому экспорту подчеркивают трудности, с которыми столкнулись США и союзники, пытаясь ограничить способность России воевать против Украины – экспорт большинства товаров двойного назначения запрещен в Россию напрямую, и поэтому страна-агрессор покупает их в третьих странах, иногда даже в западных дочерних компаниях. фирм или благодаря сетям посредников, объяснило издание.

Между тем представитель Госдепа США заявил, что дипломатическое ведомство вновь выразит "растущую обеспокоенность" чиновникам и компаниям Индии по этому поводу.

Большинство своих усилий по ограничению Штаты и Евросоюз сосредоточили на перечне находящихся в российском оружии технологий, которые нужны для его создания, отметило СМИ.

И пока союзники работают над ограничениями маршрутов по обходу санкций (двумя крупными перевалочными пунктами были Турция и Объединенные Арабские Эмираты), появились новые такие хабы – в частности, Индия, Малайзия и Таиланд, заявили западные чиновники.

Роль Индии в поставке подсанкционных товаров представляет дополнительную проблему, поскольку США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством министра Нарендры Моди , даже если оно поддерживает связи с Путиным, отметил Bloomberg.

Также Индия стала главным покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников по ограничению ее продаж, – и по словам чиновников, ключевым фактором в изменении в индийском экспорте является "огромный запас рупий", который Россия накопила от таких продаж нефти.

Такая роль Индии как перевалочного пункта в последние месяцы сделала страну центром внимания санкционных агентств ЕС и Штатов – должностные лица из этих стран имели несколько визитов, пытаясь заставить Индию подавить поставки в РФ, а несколько индийских фирм попали под санкции Запада, отметило СМИ.

А уже в июле заместитель министра финансов США Уолли Адейемо написал письмо чиновникам Конфедерации индийской промышленности, в котором предупредил о рисках санкций, с которыми могут столкнуться индийские компании и банки, ведущие дела с военно-промышленным комплексом РФ.

В августе индийский премьер Моди поговорил с диктатором Путиным – в частности, поделился мнениями по своему недавнему визиту в Украину .

Президент Зеленский заявил, что Индия может повлиять на окончание войны , если откажется от покупки нефти из России. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как это сделать, рассказал глава государства.

В сентябре лидеры стран Четырехстороннего диалога безопасности (Quad), в который входят Австралия, Индия, Япония и США, выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и призвали к установлению справедливого мира .