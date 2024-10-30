В Великобритании произошел пожар на верфи подводных лодок — фото, видео
На верфи подводных лодок британского Гранд-Флита на северо-западе Англии произошел масштабный пожар. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
Пожар произошел на корабле британского оборонного концерна BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. В Скотланд-Ярде заявили, что огонь вспыхнул около 12:30 (03:30 по киевскому времени). Из-за отравления угарным газом госпитализировали двух человек, больше никто не пострадал, говорят правоохранители. Огонь локализовали, тушение пожара продолжается. Радиоактивный фон остается в пределах нормы.
Полиция просит граждан в близлежащих жилых массивах держать окна закрытыми.
Британский BAE Systems — один из крупнейших в мире оборонных концернов, который производит военную технику, стрелковое и ракетное оружие, атомные подлодки, истребители, танки и корабли, а также боеприпасы.
Верфь в Барроу-ин-Фернесс строит передовые атомные подлодки типа Astute и субмарину Dreadnought, которые должны заменить действующие субмарины "Вэнгард". В Министерстве обороны Великобритании комментировать возгорание отказались.
- В январе 2023 газета The Telegraph сообщила, что армия Туманного Альбиона обвинила Королевские ВВС и Гранд-флит в недостаточной поддержке Украины в войне с РФ.
- 2 октября BAE Systems заявил о планах открытия в Украине завода по производству гаубиц М777.
- 10 октября газета The Times писала, что в Лондоне рассматривают вопросы отправки в Украину британских военных.