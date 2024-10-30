В Великобритании произошел пожар на верфи подводных лодок — фото, видео

Британская подводная лодка Astute в Гибралтаре (Фото: ЭРА/A.CARRASCO RAGEL))

На верфи подводных лодок британского Гранд-Флита на северо-западе Англии произошел масштабный пожар. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Пожар произошел на корабле британского оборонного концерна BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. В Скотланд-Ярде заявили, что огонь вспыхнул около 12:30 (03:30 по киевскому времени). Из-за отравления угарным газом госпитализировали двух человек, больше никто не пострадал, говорят правоохранители. Огонь локализовали, тушение пожара продолжается. Радиоактивный фон остается в пределах нормы.

Полиция просит граждан в близлежащих жилых массивах держать окна закрытыми.

Британский BAE Systems — один из крупнейших в мире оборонных концернов, который производит военную технику, стрелковое и ракетное оружие, атомные подлодки, истребители, танки и корабли, а также боеприпасы.

Верфь в Барроу-ин-Фернесс строит передовые атомные подлодки типа Astute и субмарину Dreadnought, которые должны заменить действующие субмарины "Вэнгард". В Министерстве обороны Великобритании комментировать возгорание отказались.

Пожар на корабле (Фото: Nathan Lippitt/Facebook)