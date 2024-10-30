У Великій Британії сталася пожежа на корабельні підводних човнів – фото, відео
На корабельні підводних човнів британського Гранд-Фліту на північному заході Англії сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє телеканал SkyNews.
Пожежа сталася на корабельні британського оборонного концерну BAE Systems у місті Барроу-ін-Фернесс. У Скотланд-Ярді заявили, що вогнище спалахнуло близько 12:30 (03:30 за київським часом). Через отруєння чадним газом шпиталізували двох людей, більше ніхто не постраждав, кажуть правоохоронці. Вогнище локалізували, гасіння пожежі триває. Радіоактивний фон лишається без змін у межах норми.
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Британський BAE Systems — один з найбільших у світі оборонних концернів, який виробляє військову техніку, стрілецьку та ракетну зброю, атомні підводні човни, винищувачі, танки та кораблі, а також боєприпаси.
Корабельня у Барроу-ін-Фернессі наразі будує передові атомні підводні човни типу Astute та субмарину Dreadnought, які мають замінити чинні субмарини "Ванґард". У Міністерстві оборони Великої Британії коментувати займання відмовилися.
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