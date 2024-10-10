The Times: Британія розглядає питання відправлення своїх військових до України

Якщо іноземні військові розпочнуть підготовку ЗСУ в Україні, це можна розцінювати як "розгортання сил НАТО", пише видання

Навчання ЗСУ у Великій Британії (Фото: Генштаб)

Британія розглядає можливість відправити в Україну свої війська для навчання солдатів. Про це повідомляє The Times із посиланням на співрозмовників в українських і британських військових колах.

За інформацією британських співрозмовників, знайомих з планом, військове керівництво хоче направити інструкторів на захід України, де в "усамітнених місцях" проходитиме інтенсивна базова підготовка новобранців перед відправленням на фронт. Двоє співрозмовників стверджують, що це може розв'язати логістичні проблеми з відряджанням українських військових на британські бази та заощадить гроші.

"Ми могли б проводити [навчання] там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, в усамітнених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", – сказав анонімний співрозмовник з оборонного відомства Британії.

Водночас український співрозмовник із військової сфери заявив, що перенесення навчання на територію України стане "потужним військово-політичним сигналом" іншим країнам і Росії. Також, за словами співрозмовника, це може ознаменувати початок "фактичного" розгортання інфраструктури НАТО в Україні та стане "потужним фактором стримування".

Крім того, британські солдати теж навчатимуться бойових навичок в українських військових і зможуть випробувати зброю, що розробляється для війни, додав співрозмовник. Українська сторона, за словами поінформованого співрозмовника, сподівається, що британський приклад наслідуватиме і Франція, яка ще на початку 2024 року розпочала обговорення відряджання своїх військових до України.

2 жовтня стало відомо, що Естонія розглядала відправлення своїх військ до України. Влада країни не виключила, що солдати могли б стати мішенню для Росії.

8 жовтня у Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити в Україну своїх солдатів, щоб надати "підтримку" Росії.

Швеція планує направити своїх військових до Литви, щоб зміцнити НАТО.