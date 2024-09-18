В Естонії не виключають удару по Росії, якщо Путін захоче напасти на НАТО – генерал Карус

Вахур Карус (Фото: ERR)

Армія Естонії разом із НАТО готується до можливої війни з РФ. Може бути завдано удару російським військовим на ворожій території, сказав в інтерв'ю ERR начальник Генштабу Сил оборони балтійської республіки генерал-майор Вахур Карус.

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Він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очікувалося, що армія Естонії зможе самостійно протриматись у разі нападу 10 діб. Після цього на територію країни буде перекинуто сили Північноатлантичного альянсу. Але наразі відбулися "фундаментальні зміни" у військовій доктрині країни, зазначив офіцер.

Його запитали, чи зобов'язана тепер Естонія в межах нового плану бути спроможною "знищити росіян у разі вторгнення на їх території, де стоять війська". Генерал відповів ствердно.

"Так, безумовно, це сталося через зміни, які війна в Україні принесла багатьом союзникам по НАТО. Ми більше не можемо чекати, поки нас ударять кувалдою по голові, ми маємо бути тими, хто здатний зробити певні речі першими", – сказав він.

У разі вторгнення в країну Естонія, за словами Каруса, може розраховувати на підтримку союзників НАТО. Усі іноземні підрозділи включені у військові плани країни та навпаки – "бойова міць Естонії є частиною плану НАТО". Він наголосив, що визначено, хто із союзників яку зброю з собою привезе і яке завдання виконуватиме у разі нападу.

"Сьогодні наші ударні засоби великої дальності повністю враховуються в планах НАТО, і НАТО каже нам, що ми повинні подбати про певні цілі [на території Росії], і саме тоді вони зможуть прибути [в Естонію] і зробити наступні кроки", – заявив Карус.