В Эстонии не исключают удара по России, если Путин захочет напасть на НАТО – генерал Карус

Вахур Карус (Фото: ERR)

Армия Эстонии вместе с НАТО готовится к возможной войне с РФ. Может быть нанесен удар по российским военным на вражеской территории, сказал в интервью ERR начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.

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Он рассказал, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину ожидалось, что армия Эстонии сможет самостоятельно продержаться в случае нападения 10 суток. После этого на территорию страны будут переброшены силы Североатлантического альянса. Но сейчас произошли "фундаментальные изменения" в военной доктрине страны, отметил офицер.

Его спросили, обязана ли теперь Эстония в рамках нового плана быть в состоянии "уничтожить россиян в случае вторжения на их территории, где стоят войска". Генерал ответил утвердительно.

"Да, безусловно, это произошло из-за изменений, которые война в Украине принесла многим союзникам по НАТО. Мы больше не можем ждать, пока нас ударят кувалдой по голове, мы должны быть теми, кто способен сделать определенные вещи первыми", — сказал он.

В случае вторжения в страну Эстония, по словам Каруса, может рассчитывать на поддержку союзников по НАТО. Все иностранные подразделения включены в военные планы страны и наоборот – "боевая мощь Эстонии является частью плана НАТО". Он подчеркнул, что определено, кто из союзников какое оружие с собой привезет и какую задачу будет выполнять в случае нападения.

"Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги", — заявил Карус.