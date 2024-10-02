Естонія розглядала відправлення військ до України. Не виключала, що будуть мішенню РФ

Ганно Певкур (Фото: сторінка в мережі Х міністра)

Естонія розглядала відправлення своїх військових до України. Вони б базувалися на заході країни та виконували небойові завдання, проте рішення не було ухвалено, сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур Польському радіо.

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"Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів. Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", — сказав міністр.

Він підкреслив, що рішення про відправлення військ до України має ухвалити консенсус країн-членів НАТО. За словами Певкура, перед цим треба врахувати багато деталей, зокрема захист тилу і логістику.

Наразі військові Естонії продовжують навчання в Польщі та Великій Британії, а влада країни і далі слідкуватиме за розвитком цієї теми. Певкур додав, що союзники не перестануть докладати зусиль задля перемоги України.