Естонія розглядала відправлення військ до України. Не виключала, що будуть мішенню РФ
Естонія розглядала відправлення своїх військових до України. Вони б базувалися на заході країни та виконували небойові завдання, проте рішення не було ухвалено, сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур Польському радіо.
"Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів. Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", — сказав міністр.
Він підкреслив, що рішення про відправлення військ до України має ухвалити консенсус країн-членів НАТО. За словами Певкура, перед цим треба врахувати багато деталей, зокрема захист тилу і логістику.
Наразі військові Естонії продовжують навчання в Польщі та Великій Британії, а влада країни і далі слідкуватиме за розвитком цієї теми. Певкур додав, що союзники не перестануть докладати зусиль задля перемоги України.
- 20 березня Радослав Сікорський заявив, що Польща має бути останньою, хто введе свої війська в Україну.
- 6 травня 2024 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна буде рада військам НАТО, але наразі просить лише зброю.
- 9 травня міністр закордонних справ Литви виступив "за" введення військ НАТО в Україну.
- 9 вересня стало відомо, що в Естонії не виключають ударів по Росії, якщо Путін захоче напасти на Європу.