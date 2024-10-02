Эстония рассматривала отправку войск в Украину. Не исключала, что будут мишенью РФ

Ханно Певкур (Фото: страница в сети Х министра)

Эстония рассматривала отправку своих военных в Украину. Они бы базировались на западе страны и выполняли небоевые задачи, однако решение не было принято, сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур Польскому радио.

"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, мы должны обеспечить безопасность наших инструкторов. Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером с бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян", — сказал министр.

Он подчеркнул, что решение об отправке войск в Украину должен принять консенсус стран-членов НАТО. По словам Певкура, перед этим нужно учесть многие детали, в том числе защиту тыла и логистику.

В настоящее время военные Эстонии продолжают обучение в Польше и Великобритании, а власти страны и дальше будут следить за развитием этой темы. Певкур добавил, что союзники не перестанут прилагать усилия для победы Украины.