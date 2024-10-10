The Times: Британия рассматривает вопрос отправки своих военных в Украину

Если иностранные военные начнут подготовку ВСУ в Украине, это можно расценивать как "развертывание сил НАТО", пишет издание

Учения ВСУ в Великобритании (Фото: Генштаб)

Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину свои войска для обучения солдат. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседников в украинских и британских военных кругах.

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По информации британских собеседников, знакомых с обсуждаемым планом, военное руководство хочет направить инструкторов на запад Украины, где в "уединенных местах" будет проходить интенсивная базовая подготовка новобранцев перед отправкой на фронт. Двое собеседников утверждают, что это может решить логистические проблемы с отправкой украинских военных на британские базы и сэкономит деньги.

"Мы могли бы проводить [обучение] там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже", — сказал анонимный собеседник из оборонного ведомства Британии.

В то же время украинский собеседник из военной сферы заявил, что перенос обучения на территорию Украины станет "мощным военно-политическим сигналом" другим странам и России. Также, по словам собеседника, это может ознаменовать начало "фактического" развертывания инфраструктуры НАТО в Украине и станет "мощным сдерживающим фактором".

Кроме того, британские солдаты будут тоже обучаться боевым навыкам у украинских военных и смогут испытать оружие, которое разрабатывается для войны, добавил собеседник. Украинская сторона, по словам проинформированного собеседника, надеется, что британскому примеру последует и Франция, которая еще в начале 2024 года начала обсуждение отправки своих военных в Украину.

2 октября стало известно, что Эстония рассматривала отправку своих войск в Украину. Власти страны не исключили, что солдаты могли бы стать мишенью для России.

8 октября в Южной Корее заявили, что КНДР может отправить в Украину своих солдат, чтобы оказать "поддержку" России.

Швеция планирует направить своих военных в Литву, чтобы укрепить НАТО.