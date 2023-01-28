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В Британии упрекают ВВС и флот в слабой поддержке Украины. Что они могут дать – Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 06:25
В Британии упрекают ВВС и флот в слабой поддержке Украины. Что они могут дать – Telegraph - Фото
Фото: EPA

В британской армии обеспокоены тем, что Королевские ВВС и Королевский флот недостаточно поддерживают Украину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

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Как отмечается, ряд высокопоставленных чиновников в армии Великобритании считают, что другие роды войск в британских вооруженных силах должны участвовать в помощи Украине и "взять на себя ответственность".

Последним примером того, что британская армия взяла на себя львиную доли по поставкам вооружений в Украину, стало обещание поставить ВСУ 14 танков Challenger II и научить украинцев управлять ими.

"Если мы серьезно настроены на победу Украины, то мы должны довести дело до конца", – сказал The Telegraph высокопоставленный чиновник, после того как президент Владимир Зеленский призвал западные страны вслед за танками дать истребители.

Один высокопоставленный источник ВВС сказал по поводу возможности отправки самолетов – "никогда не говори никогда", он подчеркнул, что "сейчас это не приоритет".

Он добавил, что такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию по охране воздушного пространства для защиты своего неба".

Другой высокопоставленный источник в обороне оправдывает отсутствие поддержки со стороны Королевских ВВС и ВМС тем, что "танки – это то, чем прорывают линию фронта".

Он добавил, что техника авиации и флота "намного сложнее в использовании и требует больше времени для обучения – это сильно отличается от обучения пехоты на танках".

The Telegraph напоминает, что британские моряки с июля обучают украинцев управлять противоминными тральщиками типа Sandown.

Несмотря на то, что Великобритания подарила Украине два судна, один из источников отметил, что Турция может отказать им в проходе через пролив Босфор.

"На море у нас проблема в том, что мы не можем доставить помощь даже в Черное море", – добавил он.

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Наталія Медведєва
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Великобритания самолеты флот военная помощь
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