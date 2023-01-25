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В Lockheed Martin хотят подготовитсья к решению по F-16 для ВСУ и нарастить производство

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 23:23
В Lockheed Martin хотят подготовитсья к решению по F-16 для ВСУ и нарастить производство - Фото
F-16 (фото – ЕРА)

Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством оружия и техники, заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16, поскольку некоторые европейские союзники Украины возобновляют усилия по передаче истребителей ВСУ. Об этом сообщает Financial Times.

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В материале сказано, что решение США и Германии отправить танки в Украину снова вызвало дискуссии по поводу авиации, но эти обсуждения, как предупредили европейские военные, находятся на ранней стадии.

Главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон отметил, что "было много разговоров" о передаче третьим сторонам F-16, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты в Украину.

Lockheed не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке F-16 в Украину, но Сент-Джон сказал, что компания собирается наращивать производство F-16 в Южной Каролине, чтобы была возможность передать эти самолеты в те страны, которые решат отправить свои истребители в Украину.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это означает, что европейским государствам потребуется политическая поддержка со стороны администрации американского лидера Джо Байдена, подчеркивается в материале. 

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

По данным FT, у Нидерландов есть около 40 F-16, и продолжается процесс их постепенного вывода из эксплуатации за счет закупки более современных F-35. Помимо Нидерландов, F-16 есть у семи европейских стран НАТО, включая Польшу, Норвегию и Румынию.

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Оксана Житнюк
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