В Lockheed Martin хотят подготовитсья к решению по F-16 для ВСУ и нарастить производство

Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством оружия и техники, заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16, поскольку некоторые европейские союзники Украины возобновляют усилия по передаче истребителей ВСУ. Об этом сообщает Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В материале сказано, что решение США и Германии отправить танки в Украину снова вызвало дискуссии по поводу авиации, но эти обсуждения, как предупредили европейские военные, находятся на ранней стадии.

Главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон отметил, что "было много разговоров" о передаче третьим сторонам F-16, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты в Украину.

Lockheed не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке F-16 в Украину, но Сент-Джон сказал, что компания собирается наращивать производство F-16 в Южной Каролине, чтобы была возможность передать эти самолеты в те страны, которые решат отправить свои истребители в Украину.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это означает, что европейским государствам потребуется политическая поддержка со стороны администрации американского лидера Джо Байдена, подчеркивается в материале.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

По данным FT, у Нидерландов есть около 40 F-16, и продолжается процесс их постепенного вывода из эксплуатации за счет закупки более современных F-35. Помимо Нидерландов, F-16 есть у семи европейских стран НАТО, включая Польшу, Норвегию и Румынию.

Зеленский попросил партнеров на следующем "Рамштайне" согласовать поставки F-16 и дальнобойных ракет.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

24 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – это F-16.

Сегодня Зеленский обсудил со Столтенбергом поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Читайте также: Кулеба: Новая задача – истребители западного образца

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.