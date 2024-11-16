В Індії через пожежу в лікарні загинули 10 немовлят – фото

Медичний коледж Махарані Лакшмібай (Фото: google.map)

На півночі Індії загинули 10 новонароджених внаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомляють Reuters і The Guardian.

Пожежа почалася ввечері 15 листопада в медичному коледжі Махарані Лакшмібай в окрузі Джхансі, що за 450 км на південь від Делі. За словами чиновників, вогонь швидко поширився палатою, де було 55 дітей у віці кількох днів.

Як повідомив заступник міністра штату Браджеш Патхак, 10 дітей померли через вогонь або внаслідок задухи.

"Сімнадцять дітей лікують у різних відділеннях та деяких приватних лікарнях", – сказав він.

Постраждале відділення, фото: PTI

Тіла сімох дітей вдалося ідентифікувати, ще троє поки що не впізнано. Одне немовля вважається зниклим безвісти, повідомив анонімний чиновник з уряду.

За інформацією The Hindu, пожежа могла виникнути через коротке замикання, але точна причина невідома. Також повідомляється, що могло спалахнути обладнання для підвищення рівня кисню.

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх наказав розпочати розслідування інциденту. Також він оголосив про виплату компенсацій постраждалим сім'ям у розмірі 500 000 рупій ($5900).

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих у зв'язку з "несамовитим" інцидентом.

"Несамовито. Пожежа в медичному коледжі розриває серце. Мої глибокі співчуття тим, хто втратив своїх невинних дітей у цій ситуації. Я благаю Бога дати їм сили перенести цю величезну втрату. Місцева адміністрація під наглядом уряду штату робить все можливе для надання допомоги та порятунку", – цитує його The Hindu.