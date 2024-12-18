В Польше был пожар в центре ядерных исследований – видео
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В Польше произошел пожар в Национальном центре ядерных исследований. Об этом сообщают RMF FM и Польское радио.

Центр расположен в городе Отвоцк под Варшавой.

По данным журналистов, произошел взрыв газа в лаборатории, арендованной сторонней компанией.

Во время пожара пострадали два человека.

При этом радиологического риска нет, потому что пожар произошел на значительном расстоянии от исследовательского реактора.

Заместитель директора центра Гжегож Кшиштошек также сообщил Польскому радио, что инцидент произошел вдали от ядерного реактора – в техническом здании, в подвале. Он предполагает, что пожар произошел, вероятнее всего, потому, что "кто-то допустил ошибку".

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