CERN прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) заявила, что намерена прекратить действие соглашения о международном сотрудничестве с Россией и Беларусью после истечения срока его действия в 2024 году.

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Совет CERN осудил полномасштабное военное вторжение России (при участии Беларуси) в Украину, которое привело к гуманитарному кризису и значительным человеческим жертвам. Государства-члены CERN напомнили, что основные ценности организации всегда основывались на научном сотрудничестве как движущей силе мира, и подчеркнули, что агрессия одной страны против другой этим ценностям противоречит.

Соглашения о международном сотрудничестве в рамках CERN обычно заключаются на пять лет и по умолчанию продлеваются на тот же период, если одна сторона заблаговременно не заявит о прекращении их действия. Срок действия соглашения CERN с РФ истекает в декабре 2024 года, с Беларусью – в июне 2024 года.

В марте текущего года CERN принял решение о приостановке статуса наблюдателя для России.

Сергей Бережной

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