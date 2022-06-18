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CERN прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 17:20
CERN прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью - Фото
Заседание Совета CERN (Фото - CERN)

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) заявила, что намерена прекратить действие соглашения о международном сотрудничестве с Россией и Беларусью после истечения срока его действия в 2024 году. 

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Совет CERN осудил полномасштабное военное вторжение России (при участии Беларуси) в Украину, которое привело к гуманитарному кризису и значительным человеческим жертвам. Государства-члены CERN напомнили, что основные ценности организации всегда основывались на научном сотрудничестве как движущей силе мира, и подчеркнули, что агрессия одной страны против другой этим ценностям противоречит.

Соглашения о международном сотрудничестве в рамках CERN обычно заключаются на пять лет и по умолчанию продлеваются на тот же период, если одна сторона заблаговременно не заявит о прекращении их действия. Срок действия соглашения CERN с РФ истекает в декабре 2024 года, с Беларусью – в июне 2024 года.

В марте текущего года CERN принял решение о приостановке статуса наблюдателя для России.

Сергей Бережной
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cern вторжение россии
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