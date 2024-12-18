У Польщі була пожежа у центрі ядерних досліджень – відео

Радіологічного ризику немає, запевнили в центрі

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У Польщі сталася пожежа в Національному центрі ядерних досліджень. Про це повідомляють RMF FM і Польське радіо.

Центр розташовано в місті Отвоцьк під Варшавою.

За даними журналістів, стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.

Під час пожежі постраждали дві людини.

Водночас радіологічного ризику немає, тому що пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора.

Заступник директора центру Гжегож Кшиштошек також повідомив Польському радіо, що інцидент стався далеко від ядерного реактора – у технічній будівлі, у підвалі. Він припускає, що пожежа сталася, найімовірніше, тому, що "хтось припустився помилки".

Strażacy zgasili pożar w laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dwie osoby poszkodowane, przekazane ratownikom. Pożar w znaczonej odległości od reaktora Maria.#NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6 — Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024