В Одессе взорвалось неизвестное устройство, повреждены авто

Отмечается, что в результате взрыва информации о пострадавших не поступало

Фото с места взрыва (Фото: Нацполиция)

В Одессе раздался взрыв под вечер 20 февраля из-за детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

На месте работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются происшествия взрыва.

По неподтвержденной информации местных Telegram-каналов, взрыв произошел в Приморском районе на проспекте Шевченко.