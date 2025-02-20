В Одессе взорвалось неизвестное устройство, повреждены авто
В Одессе раздался взрыв под вечер 20 февраля из-за детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. Об этом сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
На месте работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются происшествия взрыва.
По неподтвержденной информации местных Telegram-каналов, взрыв произошел в Приморском районе на проспекте Шевченко.
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