СБУ: 16-річний агент Росії планував теракт поблизу "Алеї Слави Героям" у Житомирі

Юнаку планують оголосити про підозру в готуванні до вчинення терористичного акту

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Правоохоронці запобігли теракту, який мав відбутися 28 лютого поблизу "Алеї Слави Героям" у центрі Житомира. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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За даними СБУ, теракт мав здійснити 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші.

За версією слідства, юнак мав залишити на Алеї саморобний вибуховий пристрій, схований у рюкзак. Окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента як "зайвого свідка".

СБУ затримала неповнолітнього, коли він підходив до місця спланованого теракту. В спецслужбі стверджують, що школяр сам виготовив вибухівку за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення дії – додатково начинив залізними шурупами.

Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту. Протягом всієї дороги підліток перебував на постійному зв’язку з російським куратором.

Після отримання "звіту" про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати вибухівку за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

У прокуратурі уточнили, що підліток також мав закласти вибуховий пристрій поблизу органу виконавчої влади.

Юнаку планують оголосити про підозру в готуванні до вчинення терористичного акту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ