Підриви військових, ТЦК і вокзалу. Росія замовила чотири теракти й диверсії – СБУ

Затримання відбулися на Київщині, у Львові, Чернігові та Вінниці

Затримання підозрюваного у роботі на Росію (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Національна поліція заявили, що 1-2 березня запобігли чотирьом терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення Росії.

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На Київщині затримано 31-річного рецидивіста з Ірпеня, який, за даними правоохоронців, готував підрив військового у Бучі.

Затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.





За інформацією слідства, чоловік виготовив саморобну бомбу за інструкцією куратора, вивчав графік дня й маршрути пересування потенційної жертви. Його затримали вдома під час підготовки підриву.

У Львові затримано 23-річного чоловіка з Київщини, який, за інформацією правоохоронців, за гроші мав влаштувати вибухи біля будівель Головного залізничного вокзалу, ТЦК і СП.

Його затримали під час закладання вибухівки біля вокзалу, заявила СБУ.

Після розміщення вибухівки на місцях підривів росіяни збирались ліквідувати його як "зайвого" свідка.

У Чернігові затримано чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, мав виготовити вибухові пристрої для підривів військових, поліціянтів і працівників інших силових структур. Сам підрив мали здійснити інші люди.





Також затриманий, за твердженням СБУ, підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів, використавши пляшки із легкозаймистою сумішшю. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони з потенційними доказами підпалів та інших вчинених на замовлення Росії злочинів.

Правоохоронці також заявили про затримання групи паліїв у Вінниці.

Їх підозрюють у підпалі легкозаймистою сумішшю двох релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух на ділянках Укрзалізниці.





Після підпалів вони на підтвердження своїх дій надсилали куратору фото й відео, кажуть у СБУ.

Затриманим повідомили підозру за статтями про державну зраду, диверсію, теракт, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.





Також СБУ повідомляє, що разом із поліцією та прокуратурою фіксує значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ закликає людей зберігати пильність, не піддаватися на ворожі провокації та повідомляти про спроби вербування у чат-бот української спецслужби "Спали" ФСБешника.

Люди, які повідомили про спроби вербування й не скоїли злочинів, звільняються від кримінальної відповідальності. Однак люди, які погодилися виконати вороже завдання, ризикують провести за ґратами все життя.

21 лютого СБУ затримала в Одесі 18-річного підозрюваного в підриві авто військового прокурора, який він міг здійснити на замовлення Росії.

26 лютого СБУ повідомила про затримання підозрюваних у наведенні ракет на ЗСУ у трьох областях.

28 лютого СБУ у Житомирі затримала 16-річного школяра. Його запідозрили у плануванні теракту поблизу місцевої Алеї Слави Героям.