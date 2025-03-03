Підриви військових, ТЦК і вокзалу. Росія замовила чотири теракти й диверсії – СБУ
Затримання підозрюваного у роботі на Росію (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Національна поліція заявили, що 1-2 березня запобігли чотирьом терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення Росії.

На Київщині затримано 31-річного рецидивіста з Ірпеня, який, за даними правоохоронців, готував підрив військового у Бучі.

Затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

За інформацією слідства, чоловік виготовив саморобну бомбу за інструкцією куратора, вивчав графік дня й маршрути пересування потенційної жертви. Його затримали вдома під час підготовки підриву.

У Львові затримано 23-річного чоловіка з Київщини, який, за інформацією правоохоронців, за гроші мав влаштувати вибухи біля будівель Головного залізничного вокзалу, ТЦК і СП.

Його затримали під час закладання вибухівки біля вокзалу, заявила СБУ.

Підриви військових, ТЦК і вокзалу. Росія замовила чотири теракти й диверсії – СБУ

Після розміщення вибухівки на місцях підривів росіяни збирались ліквідувати його як "зайвого" свідка.

У Чернігові затримано чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, мав виготовити вибухові пристрої для підривів військових, поліціянтів і працівників інших силових структур. Сам підрив мали здійснити інші люди.

Підриви військових, ТЦК і вокзалу. Росія замовила чотири теракти й диверсії – СБУ

Також затриманий, за твердженням СБУ, підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів, використавши пляшки із легкозаймистою сумішшю. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони з потенційними доказами підпалів та інших вчинених на замовлення Росії злочинів.

Правоохоронці також заявили про затримання групи паліїв у Вінниці.

Їх підозрюють у підпалі легкозаймистою сумішшю двох релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух на ділянках Укрзалізниці.

Після підпалів вони на підтвердження своїх дій надсилали куратору фото й відео, кажуть у СБУ.

Затриманим повідомили підозру за статтями про державну зраду, диверсію, теракт, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Підриви військових, ТЦК і вокзалу. Росія замовила чотири теракти й диверсії – СБУ

Також СБУ повідомляє, що разом із поліцією та прокуратурою фіксує значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ закликає людей зберігати пильність, не піддаватися на ворожі провокації та повідомляти про спроби вербування у чат-бот української спецслужби "Спали" ФСБешника.

Люди, які повідомили про спроби вербування й не скоїли злочинів, звільняються від кримінальної відповідальності. Однак люди, які погодилися виконати вороже завдання, ризикують провести за ґратами все життя.

  • 21 лютого СБУ затримала в Одесі 18-річного підозрюваного в підриві авто військового прокурора, який він міг здійснити на замовлення Росії.
  • 26 лютого СБУ повідомила про затримання підозрюваних у наведенні ракет на ЗСУ у трьох областях.
  • 28 лютого СБУ у Житомирі затримала 16-річного школяра. Його запідозрили у плануванні теракту поблизу місцевої Алеї Слави Героям.
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