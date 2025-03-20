В центре Ровно произошел взрыв в автомобиле: СБУ расследует попытку теракта

СБУ квалифицировала взрыв как попытку теракта и уже открыла уголовное производство

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду, 20 марта, в центре Ровно прогремел взрыв, в результате чего ранены два человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным правоохранителей, вблизи одного из торгово-развлекательных центров города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозили в автомобиле.

Взрыв в авто произошел около 13:40 на улице Киевская. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир – их госпитализировали.

Взрывотехники обследовали территорию. На месте работают полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.

В СБУ уточнили, что спецслужба квалифицировала взрыв как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Досудебное расследование продолжается по статьям о террористическом акте и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.