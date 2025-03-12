СБУ: Теракт в Івано-Франківську здійснили двоє підлітків на замовлення РФ, один із них загинув

Завербовані Росією підлітки (Фото: СБУ)

Теракт в Івано-Франківську у вівторок, 11 березня, здійснили двоє неповнолітніх на замовлення Росії. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

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За даними СБУ, ввечері 11 березня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

За версією слідства, окупанти завербували двох місцевих неповнолітніх 15 і 17 років через Telegram-канали з пошуку "легких грошей". Унаслідок вибуху 17-річний юнак загинув на місці, а 15-річного підлітка ушпиталено з тяжкими пораненнями.

Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухові пристрої, замасковані під термоси.

Для конспірації вони робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки юнаки спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і металевими гайками для підсилення дії. Після цього неповнолітні привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

В СБУ стверджують, що близько 18:30 вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку.

Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх також доставили до лікарні.

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.

Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному юнаку за статтями про пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини та про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з юнаками під час підготовки теракту.

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ