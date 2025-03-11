В Івано-Франківську пролунали вибухи біля залізничного вокзалу. Є жертви
Увечері 11 березня біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали кілька вибухів, є постраждалі та, ймовірно, загиблі. Про інцидент повідомили в Нацполіції регіону.
Повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна надійшли до поліції близько 18:30. Правоохоронці з'ясували, що відбулися два вибухи поблизу багатоквартирних будинків.
Станом на 19:30 відомо про трьох постраждалих, на місці працюють відповідні служби, встановлюються всі обставини надзвичайної події, зазначили у Нацполіції.
Голова обласної військової адміністрації Світлана Оніщук повідомила, що внаслідок одного з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки. На місці працюють вогнеборці.
Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що на місці є загиблі, а за попередніми даними, причина вибуху – вибухівка.
"Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", – додав він.
В Укрзалізниці підтвердили, що вибухи сталися за межами вокзалу, було чутно лише їх звуки. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.
- 20 березня в Одесі вибухнув невідомий пристрій, пошкоджено авто.
- 3 березня на Дніпропетровщині стався вибух на заводі "Каметсталь". Люди не постраждали, було пошкоджено обшивку будівлі.